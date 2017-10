So könnt ihr eine Stunde gratis spielen!

Wer noch nicht im Besitz von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist, der kann den Titel ab sofort kostenlos anspielen. Der Publisher Ubisoft hat eine Demo veröffentlicht.

Der Publisher Ubisoft hat eine kostenlose, aber zeitlich begrenzte Demo für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe veröffentlicht. Diese steht ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung und gibt euch die Chance, den Titel für eine Stunde zu testen. Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit das neue Spiel rund um Cartman, Kyle, Stan und Kenny zu kaufen und euren erreichten Fortschritt zu übernehmen.

Das Sequel zu South Park: Der Stab der Wahrheit wechselt von einem Fantasy-Szenario zu einer Superhelden-Geschichte. Die Straßen von South Park sind gefährlicher geworden und die Stadt braucht Helden, welche die Gefahren bekämpfen.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Ein Season Pass kann separat erworben werden und bringt zusätzliche Inhalte in das Spiel. Darunter befinden sich neue Herausforderungen, Geschichten und sogar eine neue Helden-Klasse. Welche das sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Weitere Informationen findet ihr in unserer News über die Inhalte des Season Pass von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe.