Eigentlich hätte South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ja Ende letzten Jahres erscheinen sollen, doch schon damals verschob Ubisoft den Termin. Dieses Schicksal hat den Titel nun abermals ereilt.

Ubisoft hat South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe nun ein weiteres Mal verschoben. Entgegen der letzten Planungen soll der Titel nun doch nicht im ersten Quartal 2017 veröffentlicht werden. Das bekräftigte der französische Entwickler und Publisher nun im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen.

Der neue Teil der South-Park-Franchise wurde nun kurzerhand in das kommende Fiskaljahr von Ubisoft verschoben. Dieses läuft jedoch erst am 01. April 2017 an und dauert bis Ende März 2018, so dass ihr euch mindestens bis zum zweiten Quartal dieses Jahres gedulden müsst. Spezifischere Infos gibt es gegenwärtig aber noch nicht, so dass aktuell unklar ist, ob es noch in der ersten Jahreshälfte 2017 klappt oder nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.