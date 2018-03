Der zweite South-Park:-Die-rektakuläre-Zerreißprobe-DLC From Dusk Till Casa Bonita kommt noch diesen Monat! Neben einer neuen Handlungskampagne ist auch eine neue Superheldenklasse an Bord.

In weniger als zwei Woche bekommt South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe das zweite DLC-Paket spendiert. Am 20. März wird From Dusk Till Casa Bonita das Hauptspiel um einen neuen Handlungsteil und eine neue Superheldenklasse erweitern. Mysterions Schwester ist in Schwierigkeiten. Grund dafür sind die Vamp-Kids von South Park, die in Cartmans Lieblingsrestaurant, dem Casa Bonita abgestiegen sind.

Bei der neuen Superheldenklasse handelt es sich um den Netherborn mit vier neuen okkulten Kräften, natürlich passend als Goth gekleidet. Das Gothic-Mädchen Henrietta wird sich außerdem dem Spieler anschließen und sich als mächtige Support-Hexe gegen die Vamp-Kids erweisen. Das erste DLC-Paket für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, Gefahrendeck wurde im Dezember veröffentlicht. Ursprünglich wurde der Titel nach vielen Verschiebungen am 17. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.