Der erste DLC "Gefahrendeck" steht ab sofort auf allen Plattformen zum Download bereit. Die Erweiterung bringt schwere Kämpfe und einige neue Belohnungen für euren Charakter mit sich.

Ubisoft hat den ersten von drei DLCs für ihr derbes Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe veröffentlicht. „Gefahrendeck“ ist ab sofort für alle Plattformen zum Download erhältlich und bringt neue Inhalte in die kleine Stadt in Colorado Springs.

In Gefahrendeck begebt ihr euch in die Basis der Freedom Pals, indem ihr euch mithilfe eines Terminals in das namensgebende Gefahrendeck teleportiert. Dort angekommen erwarten euch holografische Kämpfe gegen bekannte Charaktere, die von Mal zu Mal schwieriger werden. So prügelt ihr euch unter anderem mit zugedröhnten Polizisten, mit Kyles Mutter Sheila oder gegen die begehrten Raisins Girls. Besteht ihr die Kämpfe, winken euch zahlreiche Belohnungen wie etwa neue Kostüme für euren Charakter und andere Gegenstände im Spiel.

Gefahrendeck ist Bestandteil des Season Pass. Habt ihr diesen, könnt ihr euch den Zusatzinhalt einfach runterladen. Für alle anderen kostet der DLC 5,99 Euro. Zwei weitere DLCs, die dann auch eine neue Story ins Spiel einführen, stehen noch aus. Die sollen irgendwann 2018 erscheinen.