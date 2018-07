Die neue Erweiterung für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint noch in diesem Monat. Neben einer neuen Kampagne ist auch eine zusätzliche Heldenklasse mit an Bord.

Noch in diesem Monat könnt ihr euch auf den dritten Zusatzinhalt für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe freuen. Wie Ubisoft angekündigt hat, enthält die Erweiterung "Bring the Crunch" eine neue Story-Kampagne sowie die zusätzliche Superhelden-Klasse Final Girl.

Die Geschichte dreht sich um den neuen Begleiter Mint-Berry Crunch, der sich die Kraft von Minze und Beeren zunutze macht. Zusammen mit FastPass, Doktor Timothy und Professor Chaos versucht ihr ein Sommerlager zu retten. Warum? Seltsamerweise sind dort die Lagerberater verschwunden, darum gehen die Superhelden diesem Rätsel auf die Spur.

Solltet ihr den DLC "Bring the Crunch" erfolgreich beenden, dann steht euch die neue Heldenklasse Final Girl im Rest des Abenteuers zur Verfügung. Die Erweiterung "Bring the Crunch" für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint am 31. Juli 2018.