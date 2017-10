In unserer Lösung zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe findet ihr nützliche Tipps, wie ihr alle Yaoi-Gemälde, Toiletten, Trophäen und Erfolge ergattert.

Willkommen im zweiten, großen South-Park-Game, South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe. In diesem Guide findet ihr alle Collectables, Tipps, Tricks und Lösungsvorschläge, die euer Herz nur begehren kann. Und keine Sorge: die Sammelobjekte können quasi nicht verpasst werden. Habt ihr das Spiel erst einmal durchgespielt, könnt ihr die Welt danach frei bereisen und erkunden. In unserem Trophäen- Guide helfen wir euch, an alle Auszeichnungen zu kommen, selbst wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass ihr diese auf eurem Weg so oder so erhaltet.

Die einzige Trophäe, welche euch nicht hinterher geworfen wird ist „Das Token Erlebnis“. Wollt ihr diesen Erfolg euer Eigen nennen, solltet ihr das Spiel von vornherein auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, Superhirn, beginnen und durchspielen. Um die Schwierigkeit in South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe zu erhöhen, passt eure Hautfarbe im Charakter Editor an. Um so dunkler, um so schwerer ist das Spiel. Setzt den Regler bis zum Anschlag um auf Superhirn zu zocken.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe Lösung: PS4 - Alle Trophäen

Wirklich verpassen könnt ihr in diesem Spiel nicht wirklich etwas, doch manchmal ist es besser, auf Nummer Sicher zu gehen. Hier erfahrt ihr, wie ihr an alle Trophäen, welche sich auf der Playstation 4 freischalten lassen, bewältigen könnt. Für die Platin Trophäe, „Mächtiger, als du denkst“, müsst ihr natürlich alle anderen Trophäen erhalten haben. Im Anschluss werdet ihr automatisch mit dieser Auszeichnung geehrt.

Goldene Trophäen

Tiefsitzende Macht – Erreiche 600 Macht, indem du Artefakte ausrüstest.

Das Token-Erlebnis – Erstelle einen schwarzen Charakter und schließe das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Superhirn ab.

Charakterbogen-Elite – Erreiche den höchsten Rang bei 5 Titeln im Charakterbogen.

Freund der Jungenliebe (geheim) – Finde alle Yaoi-Kunstwerke

Silberne Trophäen

#zurückverfolgt – Folge 10 deiner Follower aus South Park.

Der letzte Überlebende … - Gewinne einen Kampf, während drei Verbündete kampfunfähig sind.

Cosplayneugierig – Trage gleichzeitig Teile von drei unterschiedlichen Kostümen.

Was sagen wir zum Tod? - Lass einen Verbündeten einen Kampf, in dem er 2x seine max. Gesundheit an Schaden nimmt, überleben.

Schrottschrauber – Benutze zehn unterschiedliche Rezepte.

Glitch des Todes – Lass einen Gegner durch einen Statuseffekt eines Zeitfurz-Glitchs sterben.

Durch den Darm der Zeit – Überlebe die Fürze von gestern und morgen.

Großer Rückstoß – Töte einen Gegner, indem du einen anderen Gegner in ihn hineinstößt.

Meister der Manipulation – Bezaubere oder verwirre einen Gegner so, dass er einen anderen Gegner ausschaltet.

Fürze: Stärker als Sprossen (geheim) – Lege dich mit Morgan Freeman an und besiege ihn.

Voll aufgebläht (geheim) – Schalte alle Kampf-Zeitfürze frei.

Wir sind doch Freunde, oder? (geheim) – Erhalte alle Beschwörungen und schalte sie frei.

Bronze Trophäen

Feindliche Umgebung – Erbeute 100 Biogefahr-Gegenstände.

Pasta der Propheten – Stelle ein Makkaronibild für Moses her.

Konzernwolf – Erreiche die höchste ökonomische Stufe auf deinem Charakterbogen.

Titelite – Erreiche den höchsten Rang einen Titels im Charakterbogen.

Kontrolliertes Chaos – Durchkreuze die Pläne von Professor Chaos.

Du schuldest mir doch noch was … - Führe eine Beschwörung durch.

Klassenkampf – Rüste Kräfte von zwei verschiedenen Klassen aus.

Invasive Tumorentfernung – Besiege den mutierten Cousin Kyle.

Meisterklasse – Rüste Kräfte von vier verschiedenen Klassen aus.

Epischer Handwerker – Stelle ein Artefakt mit einem Machtwert von 75 oder mehr her.

Fashionista – Finde zehn Kostümteile.

Diabetes-Retter – Schütze ein hilfloses Kind vor einem betrunkenen Verrückten.

Halt, Stopp, jetzt bin ich dran! - Gewinne einen Kampf, indem du mit einer Zeitfurz-Pause alle Gegner auf einmal ausschaltest.

Orgie der Macht – Benutze die Ultimativkräfte von allen Verbündeten einmal – außer der des Coon.

Das Ende des Rassismus – Beende den Rassismus in South Park.

An den Haaren herausgezogen – Sammle alle Gegenstände im Obdachlosenlager in SoDoSoPa ein.

Göttlicher Wind – Erreiche durch Furzkour die Dächer der Lofts von SoDoSoPa und verlasse sie wieder.

Stubenrein (geheim) – Benutze eine Toilette und erreiche die höchste Meisterschaftsstufe.

Kacken ist meine Stärke (geheim) – Benutze alle Toiletten in South Park und erreiche bei jeder die höchste Meisterschaftsstufe.