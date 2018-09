Im Juli dieses Jahres hatte Ubisoft eine Umsetzung von South Park: Der Stab der Wahrheit auch für die Switch angekündigt; jetzt gibt es endlich auch einen konkreten Release-Termin.

Bei der Ankündigung der Portierung für Nintendos Hybridkonsole blieb Ubisoft bislang die Angabe eines konkreten Release-Termins schuldig. Bis dato stand lediglich fest, dass der Release von South Park: Der Stab der Wahrheit für die Switch im dritten Quartal dieses Jahres erfolgen soll. Dieses Zeitfenster wird schlussendlich nun auch eingehalten, denn die Veröffentlichung erfolgt noch im laufenden Monat.

Der ursprünglich im Jahr 2014 für die letzte Konsolengeneration und dann für PS4 und Xbox One Anfang dieses Jahres veröffentlichte Titel erscheint für die Nintendo-Konsole am 25. September 2018. Das bestätigte Ubisoft nun zusammen mit den South Park Digital Studios. Der Titel wurde in Zusammenarbeit von Trey Parker, Matt Stone und Ubisoft San Francisco entwickelt.

Das abgedrehte Abenteuer nimmt euch mit auf die gefährlichen Schlachtfelder des Spielplatzes der Viertklässler, auf denen ein junger Held mit der Bestimmung, South Parks Retter zu werden, emporsteigen wird. Seit Tausenden von Jahren wird der Kampf nun ausgetragen. Der einzige Grund, warum Menschen und Elfen in einem endlosen Krieg gefangen sind: Der Stab der Wahrheit. Aber das Blatt sollte sich bald ändern, als sich die Nachricht von jenem neuen Kind im ganzen Land verbreitet, dessen Ankunft von den Sternen vorhergesagt wurde. Während die sich bewegenden Vans der Prophezeiung wegfahren, beginnt euer Abenteuer.

Unseren South Park: Der Stab der Wahrheit Test der bereits erhältlichen Versionen könnt ihr hier noch einmal zur Einstimmung nachlesen.