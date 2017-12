Nachdem es bereits Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Soul Calibur gab, hat Bandai Namco während der The Game Awards 2017 SoulCalibur VI mit einem Trailer offiziell angekündigt.

Fünf Jahre ist es her, seit mit Soul Calibur V für PlayStation 3 und Xbox 360 der letzte Teil der Prügelspiel-Reihe erschienen ist. Lediglich der mittlerweile eingestellte Free-to-Play-Ableger SoulCalibur: Lost Swords versuchte die Wartezeit auf eine Fortsetzung zu verkürzen. Fans des Waffen-basierten-Prügelspiels können nun aufatmen. Während der The Game Awards wurde SoulCalibur VI offiziell angekündigt. Verantwortlich für das Projekt ist Tekken-7-Produzent Motohiro Okubo. Erste Gemeinsamkeiten mit dem im Juni diesen Jahres veröffentlichten Beat'em Up sind bereits im ersten Trailer zu erkennen.

So nutzt Bandai Namco für SoulCalibur VI erneut die Unreal 4 Engine. Auch könnten die aus Tekken 7 bekannten dynamischen Kamerawinkel ebenfalls Verwendung finden. Genauere Informationen fehlen allerdings. Dafür deutet der Trailer eine neue Spielmechanik an. Zu sehen ist ein Kampf zwischen Mitsurugi und Sophitia, deren Waffen im Laufe des Kampfes in verschiedenen Farben zu leuchten beginnen. Welche Bedeutung dies letztlich für die Auseinandersetzungen hat und ob vielleicht eine neue Art Spezialangriff dahinter steckt, ist nicht bekannt. Zusätzlich ist für wenige Sekunden ein potenzieller neuer Charakter zu sehen.

Mit Details zu SoulCalibur VI hält sich Bandai Namco derzeit noch zurück. Lediglich ein kurzes Statement, in dem der Publisher und Entwickkler die „triumphale Rückkehr des 3D-Waffen-basierten-Kampfes“ verkündet und mit dem Soul-Calibur-typischen Satz „Welcome back to The Stage of History!“ beginnt, wurde veröffentlicht.

Erscheinen soll SoulCalibur VI für PlayStation 4, Xbox One und via Steam für den PC. Einen Termin hat Bandai Namco noch nicht genannt. Als Veröffentlichungszeitraum gilt 2018.