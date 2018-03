Es hatte sich bereits angedeutet, doch nun hat Bandai Namco zusammen mit CD Projekt RED Nägel mit Köpfen gemacht: Ein Witcher-Charakter bereichert die Kämpferriege des Prügelspiels.

Bereits vor einigen Tagen hatten die Witcher-Macher von CD Projekt RED angekündigt, dass Hauptcharakter Geralt von Riva erstmals im Rahmen einer Crossover-Aktion auch in einem anderen Videospiel zu sehen sein könnte. Heute nun wurde dieser Umstand bestätigt.

Auch die Spekulationen in Folge des Teasers erwiesen sich als richtig, denn Geralt von Riva bereichert tatsächlich die Kämpferriege von SoulCalibur VI - etwas das vermutet wurde, auch wenn der potentielle Crossover-Kandidat offiziell bis heute nicht benannt wurde.

In SoulCalibur VI tritt Geralt ausgestattet übermenschlichen Reflexen, Stärke und als Meister im Schwertkampf an. Spielerisch wird er auf eine Kombination aus Schwertkampf, fähigkeitssteigernden Tränken und Kampfzauber setzen. Doug Cockle, die englische Stimme von Geralt von Riva, leiht dem Hexer auch in SoulCalibur VI wieder seine Stimme.

Als weiteres Feature könnt ihr in Kaer Morhen kämpfen, begleitet von "Hunt or be Hunted", einer Komposition aus dem Soundtrack zu The Witcher 3: Wild Hunt.