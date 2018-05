Ein weiterer Charakter für SoulCalibur VI wurde angekündigt. Dieser Schwertkämpfer ist Fans der Serie bereits bekannt, aber erhält für den kommenden Ableger einen neuen Look.

Der Publisher Bandai Namco Entertainment Europe hat bekanntgegeben, dass der bekannte Cross-Over-Charakter Yoshimitsu in SoulCalibur VI spielbar sein wird. Dies mag zwar keine große Überraschung sein, da Yoshimitsu bereits in SoulCalibur 1-5 vertreten war, aber für den neuesten Ableger erscheint er im neuen Look. Er gilt als einziger Überlebender des Manji-Clans, dessen Dorf in der nähe des Heiligen Bergs Fuji von einem mächtigen Warlord zerstört wurde. Yoshimitsu widmete sein Leben den Martial Arts und aufgrund seiner Schwertkampfkunst gilt er als der größte Schwertkämpfer seiner Zeit. Weitere bereits bestätigte Charakter für SoulCalibur VI sind Ivy, Kilik, Mitsurugi, Nightmare und einen speziellen Gastauftritt bekommt Geralt von Rivia aus The Witcher.

SoulCalibur VI erscheint 2018 für PlayStation 4, Xbox One und digital für PC. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Wir halten auch auf dem Laufenden.