Aktuell kämpft Sony mit massiven Ausfällen des Playstation Networks. Die Beschwerden häufen sich bereits.

Falls ihr momentan verzweifelt versucht auf das PlayStation Network zuzugreifen, gibt es schlechte Nachrichten für euch. Denn momentan wird der Online Service von einem Komplettausfall heimgesucht.

So gibt Sony auf der offiziellen Homepage selbst an, mit dem Service momentan ein paar Schwierigkeiten zu haben. Bisher gibt es jedoch noch keine offizielle Stellungnahme zur Ursache des Problems oder einen Zeitpunkt, wann der Zugriff auf den Service wieder funktionieren soll. Jedoch arbeitet Sony, wie auf Twitter kommuniziert wurde, bereits an der Lösung des Problems.