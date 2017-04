Wartungsarbeiten in der kommenden Woche

Sony wird in Kürze mal wieder Wartungsarbeiten in seinem PlayStation Network durchführen. Wir sagen euch, wann ihr mit Ausfällen rechnen müsst.

Damit die Dienste des PlayStation Network weiter zuverlässig und wie gewünscht laufen, werden mal wieder Wartungsarbeiten fällig. Solche hat Sony nun für die kommende Woche angekündigt.

In allen Regionen sollen die Wartungsarbeiten am Dienstag, den 25. April durchgeführt werden. Startzeit für das entsprechende Wartungszeitfenster wird jeweils 07.00 Uhr morgens Ortszeit sein. Die Dauer wurde mit einer Stunde angegeben, so dass ihr voraussichtlich bis 08.00 Uhr weder Zugriff auf den PlayStation Store noch auf PlayStation Video oder die Account-Verwaltung haben werdet. Dass auch online Zocken betroffen ist, hat Sony indes nicht angekündigt.