Sony hat Wartungsarbeiten am PlayStation Network angekündigt. Erfahrt, von wann bis wann die Arbeiten dauern.

Solltet ihr am 01. Februar vorhaben, den kompletten Tag durchzuzocken, dann solltet ihr nun aufpassen. Denn Sony hat für diesen Tag Wartungsarbeiten am PlayStation Network angekündigt. So werdet ihr von 03:30 Uhr bis 04:30 Uhr keinen Zugriff auf Account-Management, PlayStation Video und den PlayStation Store haben.

Jedoch sollen die meisten Anwendungen und die Anmeldung am PSN funktionieren. Damit ihr zu diesem Zeitpunkt weiterhin zocken könnt, empfiehlt euch Sony eure PlayStation 4 als primäre Konsole zu aktivieren. Wie dies funktioniert, erfahrt ihr auf der offiziellen Seite.