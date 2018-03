So äußert sich Sony zum PS3- und PS-Vita-Aus

PlayStation Plus

Gestern wurde das sehenswerte PS-Plus-Angebot für den März 2018 bekannt gegeben. Gleichzeitig kündigte Sony an, künftig auf kostenfreie Spiele für PS3 und PS Vita verzichten zu wollen. Nun gibt es weitere Infos zu den Hintergründen dieser Sparmaßnahme.

Im Rahmen eines kostenpflichtigen PS-Plus-Abos bekamen Spieler bislang pro Monat Vollversionen für PS4, PS3 und PS Vita. Doch künftig kürzt Sony dieses Angebot: Das Unternehmen legt den Fokus voll und ganz auf die erfolgreiche PlayStation 4 und lässt die betagten Plattformen PS3 und PS Vita hinter sich. PS-Plus-Abonnenten müssen auf diesen Konsolen also bald auf monatliche Spiele verzichten. Die Entscheidung hat Sony mittlerweile näher erläutert.

Matthew Groizard von SIEE betont via PlayStation Blog noch einmal, dass ab dem 08. März 2019 die monatlichen PS-Plus-Titel ausschließlich für die PS4 sein werden. Nicht betroffen sind indes Spiele, die ihr bereits heruntergeladen habt oder vor dem 08. März 2019 noch herunterladen werdet; ihr habt also noch rund ein Jahr Zeit, euch entsprechend einzudecken. In eurer Spielebibliothek bleiben die Vollversionen dann zugänglich, solange eure PS-Plus-Mitgliedschaft andauert.

Spielstände und andere Vorteile von PS Plus bleiben ebenfalls unverändert. Die einzige Neuerung besteht eben darin, dass ab dem 08. März 2019 keine weiteren PS3- und PS-Vita-Spiele mehr zu den monatlichen PS-Plus-Titeln hinzugefügt werden.