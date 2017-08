Ein Leak hatte ja bereits vermuten lassen, welche Spiele es bei PlayStation Plus im September kostenfrei für Abonnenten geben wird. Nun tätigte Sony die offizielle Ankündigung - inklusive der Überraschung eines weiteren Bonusspiels.

Wie Sony nun in der offiziellen Ankündigung des PS-Plus-Line-ups für September bestätigte, werden PS4-Inhaber sogar einen Bonustitel spendiert bekommen. Demnach wird es zusätzlich zum regulären Line-up ab dem 05. September mit RIGS: Mechanized Combat League auch noch einen kostenfreien PSVR-Titel für alle PS-Plus-Mitglieder geben. Im arenabasierten Ego-Shooter taucht ihr in das Jahr 2065 in einen intensiven und actionreichen Sport der Zukunft ein.

RIGS gibt es als Bonus-Angebot zum neuen, ebenfalls zusätzlichen PlayLink-Gruppen-Partyspiel That's You, auf das PS-Plus-Mitglieder auch zurückgreifen dürfen. Im Übrigen hat sich der vorherige Leak (zur Meldung: PS Plus - September-Titel geleakt?) um inFAMOUS: Second Son und Child of Light bestätigt. Das komplette Line-up ab dem 05. September 2017 liest sich daher wie folgt: