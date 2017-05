Sony bietet im aktuellen Sale über 90 Spiele für unter 20 Euro im PlayStation Store an. Darunter sind viele Hochkaräter wie Mittelerde: Mordors Schatten oder The Evil Within.

Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und damit natürlich Feiertag. Um euch diesen zu versüßen, hat Sony erneut einen Sale im PlayStation Store eingeläutet. Dieses Mal bietet der Konsolen-Hersteller über 90 Titel für unter 20 Euro an. Darunter sind auch einige Hochkaräter und echte Perlen zu finden, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Darunter etwa die Game-of-the-Year-Edition von Mittelerde: Mordors Schatten, die es um 75 % günstiger, für schlanke 14,99 € zu haben gibt. Fußball-Fans greifen zu FIFA 17, das um 71 % reduziert wurde und aktuell nur 19,99 Euro kostet. Wer Bock auf einen Horror-Titel hat, kommt mit The Evil Within für 12,99 Euro auf seine Kosten.

Alle Angebote des laufenden Sales findet ihr auf der offiziellen Webseite des PlayStation-Store.