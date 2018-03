Sony hat einen neuen Sale gestartet, der einige PlayStation-Exklusivtitel so günstig wie nie macht. Natürlich stehen Titel für die PS4 im Fokus der Rabattaktion, aber auch an die PS3 und die PS Vita hat Sony bei diesem Sale gedacht.

Es ist mal wieder Zeit für einen Sale im PlayStation Store. Thema sind dieses Mal PlayStation-Exklusivtitel. Einige davon sind um bis zu 70 Prozent reduziert. Der Only on PlayStation Sale umfasst unter anderem Blockbuster wie God of War 3 Remastered, Nioh, Horizon: Zero Dawn und Gran Turismo Sport. Ebenfalls reduziert ist The Old Hunters, die Bloodborne-Erweiterung, die ihr nicht zum aktuell im PlayStation-Plus-Programm erhältlichen From-Software-Spiel erhaltet. Immerhin eine Gelenheit, die knüppelharte Bossklopperei kostengünstig zu vervollständigen.

Der Only on PlayStation Sale hat bereits gestartet und läuft noch bis zum 21. März. Hier eine Auswahl der Titel, bei denen ihr kräftig sparen könnt.

PS4:

PS3/ PS Vita:

Eine vollständige Aufzählung aller reduzierten Artikel im Rahmen der Deals findet ihr unterhalb dieser Meldung im Quellen-Link.