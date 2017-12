Erneut gibt es einen vermeintlichen Leak zu den kommenden kostenlosen Spielen im PS Plus. Dieses Mal soll die holländische Facebook-Seite von PlayStation für das Leck verantwortlich sein.

Was wäre ein Monat ohne Leak der PlayStation-Plus-Spiele des Folgemonats? Hin und wieder stellen sich diese als Echt heraus, manchmal liegen die Leaks aber auch total daneben. Und natürlich ist es wieder passiert. Anscheinend hat die holländische Facebook-Seite von PlayStation ein Video verfrüht veröffentlicht, der die PS-Plus-Spiele für den Januar präsentiert.

Das geht zumindest aus einem Screenshot im reddit hervor. Demnach wird es im Januar erneut das PlayLink-Spiel That's You! zum Repertoire von Sony gehören. Soweit keine Überraschung also. Dazu sollen sich Batman: The Telltale Series und Deus Ex: Mankind Divided gesellen.

Wie immer ist der Leak mit Vorsicht zu genießen. Eine Bestätigung von Sony, was die kostenlosen Spiele für PS Plus im Januar angeht, gibt es noch nicht. Lange müsst ihr allerdings nicht mehr warten, um auf Nummer sicher zu gehen. Bereits morgen, am 27. Dezember, wird Sony die Spiele offiziell enthüllen. Dann wissen wir, ob sich der Leak bestätigt oder doch wieder nur heiße Luft ist.

Würdet ihr euch über die Spiele freuen oder würdet ihr euch etwas anderes wünschen?