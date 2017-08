PlayStation Plus

Durch einen Leak sind einige der möglichen PlayStation-Plus-Spiele für September bekannt geworden. Demnach dürfen sich PS4-Besitzer auf Action- und Rollenspiel-Kost einstellen.

Bisher hat Sony keine offizielle Ankündigung bezüglich der im PlayStation-Plus-Abo enthaltenen kostenlosen Spiele für September vorgenommen. Wie PlayStation Universe berichtet, könnte durch eine vor kurzem auf der offiziellen PlayStation-Facebook-Seite aufgetauchten, mittlerweile aber wieder entfernten Werbeanzeige jedoch die beiden PlayStation-4-Spiele des kommenden PS-Plus-Aufgebots nun bekannt sein. Ein entsprechender Screenshot liefert den Beweis für die kurzzeitig veröffentlichte Werbeanzeige. Demnach erhalten PlayStation-4-Besitzer mit einem PS-Plus-Abo im September das Open-World-Action-Spiel Infamous: Second Son und das 2D-Rollenspiel Child of Light.

Infamous: Second Son ist der dritte Teil der von Sucker Punch entwickelten Open-World-Spielreihe und stellte bei seinem Release im März 2014 einen der ersten großen Exklusiv-Titel für die PlayStation 4 nach dem Launch der Konsole dar. In dem Action-Spiel durchstreift ihr mit dem mit Superkräften ausgestatteten Delsin Rowe die US-Stadt Seattle. In unserem Infamous-Second-Son-Test erfahrt ihr alles zu dem PS4-Open-World-Spiel.

Bei Child of Light handelt es sich um einen Jump-'n'-Run-Rollenspiel-Mix von Ubisoft. Das Ende April 2014 erstmals veröffentlichte Spiel setzt auf einen an Wasser- und Aquarellfarben erinnernden Grafikstil. Unser Child-of-Light-Test verrät euch mehr über den Titel von Ubisoft.

Da Sony das PS-Plus-Aufgebot für September bisher nicht offiziell bestätigt hat, solltet ihr den Leak mit Vorsicht als Gerücht betrachten. Eine mögliche Bestätigung dürfte jedoch nicht mehr lange auf sich warten lassen, da die offizielle Ankündigung der PS-Plus-Spiele für September voraussichtlich in den nächsten Tagen erfolgt.