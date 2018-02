Endlich haben wir die ersten Infos über die kostenlosen PS-Plus-Spiele im März. Diesen Monat ist es besonder spannend.

Der vorletzte Tag des Monats März neigt sich dem Ende zu und noch immer haben wir keine offiziellen Angaben zu den kostenlosen PlayStation-Plus-Spielen im März. Das sollte sich allerdings morgen ändern, denn wie Express berichtet, wird die Enthüllung der PS4-, PS3- und PS-Vita-Titel morgen um 17:30 erfolgen. Der Relase soll schließlich eine Woche später, am 6. März erfolgen.

Wie jeden Monat gab es auch diesmal den üblichen Leak vorab, allerdings diesmal keinen konkreten. Glaubt man einem Insider, dürfen sich PS-Plus-Abonnenten auf die wohl beste Auswahl an kostenlosen Spielen seit jeher freuen. Der spanische YouTuber Ampeterby7 will an seine Informationen offenbar durch einem Besuch bei Sony Spanien gekommen sein. Allerdings wurden uns auch in den letzten Monaten von inoffizieller Seite vorab Titel wie Far Cry 4 oder Dark Souls 2 versprochen. Morgen wissen wir mehr. Bis dahin könnt ihr euch noch die Zeit mit den kostenlosen PS-Plus-Spielen im Februar vertreiben:

Diese Spiele bekommen PS-Plus-Abonnenten im Februar: