Sony hat mit PlayStation Plus ein interessantes Angebot am Start, das nicht nur für Onlinespiele auf der PS4 notwendig ist, sondern auch regelmäßig mit Promoaktionen und kostenlosen Spielen lockt. Nun könnt ihr euch das Jahresabo stark vergünstigt sichern!

Sony hat in Europa mal wieder eine neue Aktion gestartet, in deren Rahmen ihr euch ein Jahresabo von PlayStation Plus kostengünstig sichern könnt. Immerhin gibt es derzeit einen satten Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Preis, wenn ihr euch für 12 Monate an den Dienst bindet. Zumindest PS4-Inhaber, die auch online zocken, werden dies im Regelfall ohnehin tun.

Um das Angebot wahrzunehmen müsst ihr übrigens kein Neukunde sein. Auch aktuelle PS-Plus-Mitglieder können sich den Rabatt beim Kauf sichern und ihr Abo entsprechend verlängern. Gültig ist die Aktion im PlayStation Store vom heutigen Freitag seit 11:00 Uhr bis Freitag, den 23. März 2018 um ebenfalls 11:00 Uhr deutscher Zeit. Zudem gibt es die Aktion auch bei teilnehmenden Händlern in ausgewählten Märkten.

PlayStation Plus verfügt weltweit bereits über mehr als 31,5 Millione Mitglieder. Im neuen Monat März fährt man bei den kostenfreien Spielen für Abonnenten große Geschütze auf, schließlich ist mit Bloodborne dann auch ein echter Blockbuster vertreten. Ab März 2019 wird es jedoch keine kostenlosen Spiele mehr für PS3- und PS-Vita-Gamer mehr geben.