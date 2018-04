Kürzlich hat ja Microsoft das Mai-Line-up bei Xbox Games with Gold vorgestellt und dabei mit Metal Gear Solid V: The Phantom Pain auch einen Blockbuster präsentiert. Sony steht mit dem Angebot in PlayStation Plus aber in nichts nach!

Sony fährt im Mai große Geschütze auf, was das nun bekannt gegebene Line-up bei PlayStation Plus betrifft. Auch hier dürfen sich Spieler nämlich auf einen echten Blockbuster freuen, nämlich Beyond: Two Souls. Der PS4-Exklusivtitel stammt von den Heavy-Rain-Machern Quantic Dream, die in Kürze ja mit Detroit: Become Human ihr neuestes vielversprechendes Projekt auf den Markt bringen.

Damit aber nicht genug, denn auf der PS4 erwartet euch mit Rayman Legends ein weiterer namhafter Titel. Das farbenfrohe Jump'n'Run kommt aus dem Hause Ubisoft und heimste ebenfalls zahlreiche hervorragende Bewertungen ein.

PS3-Fans müssen sich nicht grämen, denn mit Risen 3: Titan Lords gibt es ein durchaus großes Rollenspiel. Dazu gesellt sich auch noch Eat Them. Auf der PS Vita erwarten euch indes King Oddball und Furmins. Unterschiede im Line-up zwischen Europa und Nordamerika bestehen insoweit dieses Mal überhaupt nicht.

Das April-Line-up bei PS Plus könnt ihr noch bis zum 01. Mai 2018 sichern. In diesem gibt es unter anderem Mad Max und TrackMania Turbo. Es ist also langsam Eile geboten.