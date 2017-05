PlayStation Plus

Wie es aussieht, ist schon jetzt bekannt, welche Spiele PS-Plus-Abonnenten im kommenden Monat Juni bekommen werden. Mit dabei unter anderem Life is Strange.

Wie so oft ist auch diesen Monat wieder ein Teil der kostenlosen PS-Plus-Spiele im Juni durchgesickert. Diesmal wurde ein Teil des Angebotes sogar von offizieller Seite geleakt. der türkische PlayStation-Twitter-Kanal hat offenbar ein wenig zu früh die entsprechenden Spiele bekannt gegeben. Demnach zählt das Episodenspiel Life is Strange, dessen Sequel erst kürzlich von Dontnod bestätigt wurde (zur News: Life is Strange 2 angekündigt), zu den Kandidaten, die ihr im Juni spielen könnt, wenn ihr ein aktives PlayStation-Plus-Abonnement habt.

Darüber hinaus ist der Horror-Shotter Killing Floor 2 erhältlich. Welche Spiele sich zu den bisherigen Ankündigungen hinzugesellen werden, ist noch nicht bekannt. Das sollte sich allerdings in wenigen Tagen ändern. Der entsprechende türkische Tweet ist inzwischen nicht mehr abrufbar. Aktuell habt ihr noch die Möglichkeit, die folgenden Spiele des Monats Mai herunterzuladen, die euch folgender Trailer nochmal in aller Ausführlichkeit vorstellt.