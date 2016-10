Sony hat jetzt die kostenfreien PlayStation-Plus-Spiele für den November bekannt gegeben.

Abonnenten können die Bibliothek der eigenen PlayStation 4 bald um die Videospiele Everybody's Gone to the Rapture und The Deadly Tower of Monsters erweitern. Außerdem könnt ihr euch im November via PlayStation Plus DiRT 3 und Costume Quest 2 für die PlayStation 3 sichern.

Zusätzlich stehen zwei Cross-Buy-Spiele zur Auswahl. Für die PlayStation 4 und die PlayStation Vita wird Letter Quest Remastered angeboten. Pumped BMX+ kommt kostenfrei für die PlayStation 4, die PlayStation 3 und die PlayStation Vita.

Abonnenten können ab dem 01. November auf die Spiele zugreifen. Sie ersetzen dann die kostenfreien Spiele im Oktober.

Anlässlich der baldigen Veröffentlichung von Everybody's Gone to the Rapture gibt es hier den Launch-Trailer für euch.