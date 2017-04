PlayStation Plus

Der Monat Mai steht unmittelbar bevor, das heißt auch, Abonnenten von PlayStation Plus dürfen sich auf ein halbes Dutzend neuer, kostenfreier Spiele freuen.

Mitglieder von PlayStation Plus dürfen sich im Mai auf der PlayStation 4 sowohl auf das Telltale-Adventure Tales from the Borderlands als auch auf den Twin-Stick-Shooter Alienation von Housemarque freuen.

Für PlayStation 3 werden Blood Knights sowie Port Royale 3 angeboten, während für den Sony-Handheld Vita die Spiele Laser Disco Defenders und Type: Rider ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können.

Die Spiele sind ab dem 02. Mai verfügbar und ersetzen die Spiele-Palette des vergangenen Monats.