Auch in diesem Monat erhaltet ihr wieder Gratis-Spiele im Rahmen der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft. Nun wurde das komplette Line-up für den Februar enthüllt.

Mitglieder von PlayStation Plus aufgepasst! Sony hat das offizielle Gratis-Line-up für den Februar bekanntgegeben. So werdet ihr unter anderem die Chance bekommen, ein wenig in die bunte Welt von LittleBigPlanet 3 einzutauchen. Außerdem könnt ihr in Not a Hero in ein buntes Pixelabenteuer starten, während Anna: Extended Edition euren Erkundungstrieb befriedigen sollte.

Ab dem 07. Februar könnt ihr diese Titel zocken:

LittleBigPlanet 3 (PS4)

Not a Hero (PS4)

Starwhal (PS3/PS4)

Anna: Extended Edition (PS3)

Ninja Senki DX (PS Vita/PS4)

TorqueL (PS Vita/PS4)