Microsoft hat wie gewohnt vorgelegt und die kostenfreien Spiele mit Xbox Live Games with Gold für August bereits bestätigt. Nun hat Sony nachgezogen. Auf welche Spieler dürfen sich PS-Plus-Mitglieder im kommenden Monat freuen? Hier verraten wir es euch!

Auf eine ordentliche Portion Action dürfen sich Abonnenten von PlayStation Plus im kommenden Monat August freuen, denn das abgedrehte Action-Epos Just Cause 3 wird eines der kostenfreien Spiele im Rahmen des PS-Plus-Line-ups sein. Interessierte können sich zur Einstimmung auf das neueste Abenteuer von Rico Rodriguez noch einmal unser Just Cause 3 Review nachlesen.

Mit Assassin's Creed ist zudem eine weitere bekannte Marke vertreten, denn auch Assassin's Creed: Freedom Cry ist mit von der Partie. Dabei handelt es sich um die eigenständige Erweiterung zu Assassin's Creed IV: Black Flag, die einige Jahrzehnte nach den Pirateneskapaden von Edward Kenway angesiedelt ist.

Auf folgende Titel dürft ihr euch im Rahmen des PS-Plus-Line-ups ab dem 01. August 2017 freuen:

Wer sich noch die nachfolgenden Titel des aktuellen Juli-Line-ups ansehen möchte, hat also noch eine Woche Zeit dazu: