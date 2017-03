PlayStation Plus

Im April wird es im Rahmen von PlayStation Plus erneut kostenfreie Spiele geben. Jetzt hat Sony bekanntgegeben, welche das sein werden.

Drawn to Death und Lovers in a Dangerous Spacetime stehen für die PlayStation 4 zur Auswahl. Drawn to Death wird dabei sein Debüt feiern. Der Arena-Shooter erscheint exklusiv für die PlayStation 4.

Für die PlayStation Vita kommen die Titel 10 Second Ninja und Curses 'N Chaos, die dank Cross-Buy ebenfalls auf der PlayStation 4 gespielt werden können. Besitzer einer PlayStation 3 können sich über Invizimals: Das verlorene Königreich und Alien Rage freuen.

Die Spiele werden ab dem 04. April verfügbar sein und die kostenfreien Spiele im März ablösen.