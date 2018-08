Nachdem Microsoft vorgelegt hat, ist Sony nun nachgezogen und hat jetzt die kostenfreien Spiele für PS-Plus-Abonnenten im August bekannt gegeben. Das Line-up kann sich dabei durchaus sehen lassen.

Abonnenten von PlayStation Plus dürfen sich im Sommer-Monat August auf ganze acht neue Titel freuen, die über den Dienst kostenlos angeboten werden. Darunter befinden sich auch namhafte Vertreter wie Mafia III oder Dead by Daylight auf der PlayStation 4 sowie Bound by Flame auf der PlayStation 3.

Neben dem regulären Line-up sind mit Knowledge is Power und Here They Lie zwei Bonus-Titel im August dabei. Knowledge is Power steht auf der PS4 bis zum 06. November zum Download bereit, während Here They Lie für PSVR-Spieler bis zum 02. Oktober bei bestehendem PS-Plus-Abo kostenlos heruntergeladen werden kann.

Im Übrigen gilt das August-Angebot ab dem 07. August 2018 in der kommenden Woche; bis dahin könnt ihr euch noch die Juli-Spiele bei PS Plus sichern. Das komplette Line-up für den August im Überblick: