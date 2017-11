PlayStation Plus

Nachdem Microsoft wie gewohnt sein Line-up für Xbox Live Gold-Mitglieder als Erstes preisgegeben hat, folgte heute nun Sony. Wir verraten euch, welche Spiele Abonnenten von PlayStation Plus im neuen Monat für lau erhalten.

Sony hat nun das PS-Plus-Line-up für den neuen Monat November in Europa und Nordamerika bekannt gegeben. Erfreulich für PSVR-Inhaber: Bis zum 02. Januar 2018 gibt es mit dem VR-Titel Until Dawn: Rush of Blood einen Bonus-Titel.

Im Übrigen dürft ihr euch ab dem 07. November 2017 auf die folgenden Spiele via PlayStation Plus freuen:

Bound (PS4/PSVR)

Baphomets Fluch 5: The Serpent’s Curse - Episoden 1 & 2 (PS Vita)

Dungeon Punks (PS Vita, PS4)

R-Type Dimensions (PS3)

Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic (PS3)

That’s You! (PS Plus Bonus – PlayLink)

Until Dawn: Rush of Blood (PSVR)

Worms Battlegrounds (PS4)

Zum gleichen Termin geht dann auch das Oktober-Line-up offline. Wer sich noch einen der folgenden Titel sichern möchte, sollte bis dahin zuschlagen:

Amnesia: Collection (PS4)

Hue (PS4, PS Vita)

Hustle Kings (PS3)

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain (PS4)

Monster Jam Battlegrounds (PS3)

RIGS: Mechanised Combat League (PS Plus Bonus – PSVR)

Sky Force Anniversary (PS4, PS Vita)

That’s You (PS Plus Bonus – PlayLink)