PlayStation Plus

Wie an jedem letzten Mittwoch im Monat, hat Sony nun die neuen kostenfreie Spiele im Rahmen von PlayStation Plus bekannt gegeben. Wir verraten euch, was euch im Dezember erwartet.

Abonnenten können sich über die Deathinitive Edition von Darksiders II sowie Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends freuen. Beide Gratis-Spiele könnt ihr auf der PlayStation 4 genießen. Für die PlayStation 3 gibt es den Titel Xblaze Lost: Memories und die Syberia Collection. Letztere umfasst die Klassiker Syberia und Syberia 2.

Die PlayStation Vita geht auch dieses Mal nicht leer aus. Für sie wird Wanted Corp und forma.8 erhältlich sein. Ihr könnt forma.8 aber auch auf der PlayStation 4 spielen. Außerdem werden erneut die Bonus-Titel That’s You! und Until Dawn: Rush of Blood angeboten. Für den zweiten Bonus-Titel ist PlayStation VR erforderlich

Die neuen PS-Plus-Spiele stehen ab dem 06. Dezember zum Download bereit. Sie werden dann die kostenfreien Spiele im November ersetzen, die ihr euch jedoch jetzt noch sichern könnt.