Es ist wieder soweit: Sony hat die nächsten kostenfreien Spiele für PS-Plus-Abonnenten angekündigt.

Im April können sich Abonnenten von PlayStation Plus in erster Linie auf Mad Max und TrackMania Turbo für die PlayStation 4 freuen, die als Headliner des neuen Line-ups dienen. Für die PlayStation 3 wird im nächsten Monat In Space We Brawl und Toy Home angeboten. Außerdem stehen für die PlayStation Vita 99 VIDAS und Q*bert: Rebooted zur Auswahl. Q*bert: Rebooted ist zudem ein Cross-Buy-Titel, der auch auf der PlayStation 4 und PlayStation 3 gespielt werden kann.

Zu den neuen kostenfreien Spielen wurde heute ein Trailer veröffentlicht, der unterhalb dieser News zu sehen ist. Das neue Line-up ist ab dem 03. April 2018 für alle PS-Plus-Abonnenten verfügbar. Es wird dann die kostenlosen PS-Plus-Spiele im März ersetzen, die man sich im Moment noch sichern kann. Wer sich vorab über die Titel informieren will, kann unseren Test zu Mad Max oder den Test zu TrackMania Turbo lesen.