Big in Japan: Fast 200 Spiele bis zu 80% reduziert!

Es ist wieder Zeit für fette Rabatte im PlayStation Store. Aktuell läuft der Big In Japan Sale, wo ihr auf ausgewählte PlayStation 4, PlayStation 3 und PS Vita-Titel bis zu 80% sparen könnt.

Immer wieder lockt der PlayStation Store mit besonderen Angeboten und stark reduzierten Titeln. Auch die heißen Sommertage bilden da keine Ausnahme. Aktuell findet der Sale mit dem Thema Big In Japan statt. Dort bietet Sony wieder knapp 200 PlayStation-4-Spiele, über 260 PS3-Spiele und mehr an.

Hier geht es direkt zu den Angeboten im PlayStation Store

So könnt ihr aktuell 45% Prozent beim Kauf von Resident Evil 7: Biohazard sparen und zahlt statt den üblichen 69,99 € nur 37,99 €. Dark Souls III gibt es zur Zeit für die Hälfte, sowohl in der normalen als auch in der Deluxe Edition. Wer Bock auf Beat em' Ups hat, greift bei der Reihe zu Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm oder Dragon Ball Xenoverse zu, die ebenfalls um bis zu 50 % günstiger sind.