Wer auf der PlayStation 4 online zocken möchte, für den führt kein Weg an PlayStation Plus vorbei. Das Abonnement bietet ja noch andere Vorteile und wer nun einsteigen möchte, kann sich die Mitgliedschaft ja gar mit Rabatt sichern.

Für die meisten Spieler dürfte es exakt zwei Hauptargumente geben, sich ein kostenpflichtiges PS-Plus-Abo auf der PlayStation 4 zuzulegen: die Möglichkeit, online mit und gegen andere Gamer zu zocken, sowie die monatlich wechselnden Vollversionen, die im Übrigen dann kostenfrei zur Verfügung stehen. Wer bislang dennoch noch nicht zugeschlagen hat bzw. sein Abonnement nun verlängern möchte, für den bietet sich derzeit eine gute Gelegenheit.

Sony Interactive Entertainment Europe hat nämlich im Rahmen einer Pressemail eine neue Aktion angekündigt, in deren Rahmen PS Plus mit Rabatt zu haben ist. So könnt ihr euch das Abo nun für satte 15 Monate sichern, müsst aber nur den Preis von 12 Monaten berappen. Der fällige Preis von 59,99 Euro entspricht im Vergleich zu den Einzelkäufen je Monat sogar eine Ersparnis von satten 40 Prozent. Das Angebot gilt explizit auch für alle Spieler, die bereits über eine aktive Mitgliedschaft bei PS Plus verfügen.

Wer zuschlagen möchte, muss sich aber halbwegs zügig entscheiden, denn der Aktionszeitraum läuft ab dem heutigen 17. Januar bis zum Mittwoch, den 24. Januar um 11:00 Uhr. Der Erwerb ist via PlayStation Store möglich.

PlayStation Plus wird weltweit bereits von mehr als 31,5 Millionen Gamern abonniert. Neben dem Online-Multiplayer sowie den monatlich zwei kostenlosen PS4-Spielen gibt es im Zuge dessen auch exklusive Rabatte, 10 GB Online-Speicher für Spielstände sowie Bonusspiele und mehr.