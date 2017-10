Die neue Woche beginnt mit einem Paukenschlag, denn anlässlich der Paris Games Week hält Sony am frühen Abend einen Media Showcase mit zahlreichen Neuankündigungen ab. Seid mit uns live dabei!

Anlässlich der Paris Games Week hält Sony am heutigen Montagabend einen Media Showcase ab. Im Zuge dieser Pressekonferenz namens "PlayStation Live from Paris Games Week" will man sich ausführlich zu kommenden PS4- und PSVR-Highlights äußern, wie ihr es auch von den großen Messen gewohnt seid.

Insgesamt plant Sony, 21 Spiele-Updates sowie sieben neue Titel für PS4 und PSVR vorzustellen. Bei den Spiele-Updates dürfte es sich unter anderem um konkrete Release-Termine und auch neue Trailer handeln. Vielleicht wird Detroit: Become Human von Quantic Dream mit einem Termin bedacht. Außerdem darf man auf einen neuen Titel von Sucker Punch (inFamous) hoffen und sich vielleicht auch über Ankündigung von Bloodborne 2 freuen. Was tatsächlich passiert, erfahren wir am frühen Abend.

Selbstverständlich begleiten wir die Veranstaltung in unserem Livestream: Ab 16.45 Uhr ist Dekay für euch auf Twitch am Start. Außerdem ist Kuro in Paris vor Ort und liefert Live-Eindrücke vom Event. Zum Stream geht's anbei: