Sony Computer Entertainment hat in Europa einen neuen Trademark-Antrag gestellt, der auf das Comeback eines absoluten PlayStation-Klassikers hoffen lässt. Wir verraten euch hier alle bekannten Details!

Fans des Klassikers Syphon Filter dürfen sich möglicherweise Hoffnungen auf ein Comeback des Spiels bzw. der Spielereihe auf der aktuellen PlayStation 4 machen. Sony hat nun in der Europäischen Union einen entsprechenden Antrag gestellt, um sich das Trademark für den Namen "Syphon Filter" abermals zu sichern.

Der Antrag wurde erst am 08. November eingereicht und bezieht sich ganz offensichtlich auf das einst so erfolgreiche Franchise von Entwijckler Eidetic, der mittlerweile als Sony Interactive Entertainment Bend Studio bekannt ist und derzeit am PS4-Exklusivtitel Days Gone werkelt. Ursprünglich war Syphon Filter vor 18 Jahren in 1999 für die originale PlayStation veröffentlicht worden.

Der Third-Person-Shooter hat es anschließend auf insgesamt fünf Spiele gebracht; zuletzt erschien Syphon Filter: Logan's Shadow für PS2 und PSP im Jahr 2007. Bereits vor der Ankündigung von Days Gone gab es im Netz Hoffnungen, Sony Bend könnte an einem Comeback von Syphon Filter werkeln. Nun verdichten sich die Anzeichen hierfür wieder etwas mehr. Ob der Trademark-Eintrag aber wirklich etwas mit solchen Plänen zu tun hat, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.