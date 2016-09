Sony wird auch in diesem Jahr wieder sein hauseigenes Event PlayStation Experience abhalten und Neuheiten für PS4, PS4 Pro und PSVR präsentieren. Nun steht der Termin fest.

So ist im Netz mittlerweile eine Webseite zur Registrierung für das Event aufgetaucht, welche auch einen konkreten Termin für die Veranstaltung nennt. Die PlayStation Experience 2016 wird demnach am 03. und 04. Dezember stattfinden.

Ort des Geschehens wird das amerikanische Anaheim in Kalifornien sein, so dass das Event auch an einen neuen Veranstaltungsort weiter zieht. Im Jahr 2014 fand die PlayStation Experience noch in Las Vegas, 2015 dann in San Francisco statt. Über die angesprochene Webseite hinaus hat Sony aber noch keine Ankündigung mit weiteren Details getätigt.