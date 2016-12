Wir berichteten ja bereits vor einiger Zeit, dass Sony auch in diesem Jahr wieder die PlayStation Awards verleiht. Nun wurde bekannt, dass ihr bei Interesse die Show auch live im Netz verfolgen könnt.

Mit den PlayStation Awards 2016 sollen die besten Spiele für Sonys Plattformen in diesem Jahr ausgezeichnet werden. Die alljährliche Award-Show findet im japanischen Tokio am 13. Dezember statt. In hiesigen Gefilden könnt ihr per Livestream mit dabei sein.

So kündigte Sony nun an, dass man die PlayStation Awards 2016 ab 17:00 Uhr Ortszeit in Japan auch per YouTube übertragen wird. In Deutschland ist es aufgrund der Zeitverschiebung dann noch 09:00 Uhr morgens. Wer live dabei sein möchte, muss nur diesem Link folgen.