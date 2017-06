Irgendwann wird es eine PlayStation 5 geben, das bestätigte Shawn Layden, Präsident von Sony Interactive Entertainmen America und Chef der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, in einem Interview.

Die Veröffentlichung der PlayStation 4 Pro im vergangenen November und die anstehende Xbox One X, die am 7. November 2017 erscheint, hat Spekulationen um künftige Konsolenzyklen angeregt. Statt echter Nachfolger der aktuellen Systeme, könnten Sony und Microsoft künftig regelmäßigen, kleineren Iterationen der Hardware veröffentlichen und sich somit dem Smartphone- und Tablet-Markt angleichen. Wie Shawn Layden, der Chef von Sony Interactive Entertainment America und der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, nun in einem Interview bekannt gab, wird es irgendwann einen echten PlayStation-4-Nachfolger geben.

In dem Interview mit Golem wird Layden auf den möglichen Einstieg in ein Geschäftsmodell mit kleinen Evolutionen wie bei Smartphones durch die PlayStation 4 Pro angesprochen. Layden antwortete darauf, dass sie mit der PlayStation 4 Pro erstmals eine Innovation dieser Art im Lebenszyklus einer Konsole von Sony umgesetzt haben. Allerdings soll die PS4 Pro „wirklich nur Vorteile wie 4K-Auflösung und HMD für Spieler bieten, die das nutzen können und wollen“. Auch andere Vorteile wie eine stabilere Bildrate oder größere Festplattenspeicher nennt Layden. Weiter führt er aus, dass Besitzer einer Standard-PS4 im Gegenzug keine Nachteile haben. Jedes Spiel soll auf beiden PS4-Modellen laufen. Auf der PS4-Pro lediglich etwas besser.

Entsprechend dieser Aussage hakten unsere Kollegen von Golem nach und fragten, ob das bedeutet, bei Sony würde man eher auf eine echte PlayStation 5 setzen. Layden bestätigte dies mit der Aussage: „Ja. Die wird es wohl irgendwann geben.“

Wann genau eine PlayStation 5 erscheint, ist natürlich weiterhin offen. Unterschiedlichen Analysten-Einschätzungen zufolge könnte ein PlayStation-4-Nachfolger entweder bereits 2018 (Zur News: Next-Gen-PlayStation bereits 2018?) oder frühestens 2019 (Zur News: Release schon in zwei Jahren?) erscheinen.