Sony wird sich zusammen mit seiner PS4 und der PS4 Pro natürlich auch auf der gamescom in Köln die Ehre geben und hat für die deutsche Publikumsmesse nun sein Line-up sowie Programm bekannt gegeben.

Wenn sich in einer Woche die Pforten der gamescom öffnen, ist auch Sony mit der PlayStation 4 vor Ort. In Halle 7 hat das Unternehmen den bislang größten Messeauftritt in Köln am Start, dessen Basis satte 406 Spielestationen auf 4.200 Quadratmetern Fläche bilden. Dazu wird es zahlreiche Bühnenshows und ein eSports-Programm geben; bei Letzterem spielen die PlayStation Masters am Freitag und Samstag die tragende Rolle.

Herzstück sind aber natürlich die vor Ort anspielbaren Titel. Wir verraten euch im Folgenden, welche Spiele für die PS4 und für PSVR Sony in Halle 7 im Gepäck hat:

PS4 First Party

Detroit: Become Human

Frantics

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport im Audi R8 LMS Rennsimulator (umgebauter Originalwagen)

Hidden Agenda

That’s You!

Uncharted: The Lost Legacy

Wissen ist Macht

PS4 Third Party

Call of Duty: WWII

Destiny 2

Marvel vs. Capcom: Infinite

Monster Hunter: World

PlayStation VR

Bravo Team

Gran Turismo Sport

Monster of the Deep: Final Fantasy XV

Moss

No Heroes allowed! VR

Sparc

Stifled

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

The Inpatient

The Persistence