In diesem Jahr kommt das in Großbritannien bekannte Spiel-Event EGX auch in das deutsche Berlin. Die Messe steht für Sony unter dem Motto "For the Players", und so hat der PS4-Hersteller ein sattes Line-up für das Event für euch eingeplant.

Auf der in Deutschland nagelneuen Spielemesse EGX Berlin werdet ihr euch über einige aktuelle und kommende PS4-Titel aus dem Hause Sony freuen dürfen. So könnt ihr folgende First-Party-Titel auf der neuen Berliner Messe selbst ausprobieren:

Days Gone (PS4)

Dreams (PS4)

Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Blood & Truth (PSVR)

Chimparty (PlayLink)

Wissen ist Macht: Dekaden (PlayLink)

Interessante Randnotiz dabei: Die kommenden potentiellen Blockbuster Days Gone und Dreams werden auf der EGX Berlin zum ersten Mal in Deutschland spielbar sein. In Bezug auf den PSVR-Titel Astro Bot: Rescue Mission ist es die letzte Chance, sich das Spiel vor dem Release am 04. Oktober noch einmal selbst anzusehen.

Am Sony-Stand in Halle 7.1 werden sich zudem auch einige Third-Party-Partner einfinden, die folgende Top-Titel präsentieren:

Call of Duty: Black Ops IIII von Activision

Assassin's Creed: Odyssey von Ubisoft

Ace Combat 7: Skies Unknown (PSVR) von Bandai Namco

Sony hat zudem ein Bühnenprogramm geplant, das zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird. PS-Plus-Mitglieder können sich Tickets mit einem Nachlass von zehn Prozent erwerben. Tickets und weitere Infos zum Event bekommt ihr auf der offiziellen Webseite. Die EGX Berlin findet vom 28. bis 30. September 2018 statt.