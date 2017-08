Bis zur gamescom 2017 in Köln dauert es noch ein paar Tage, doch der nächste Schwung möglicher Neuankündigungen von Sony wirft womöglich schon jetzt seine Schatten voraus. Der PS4-Hersteller hat nun nämlich einen weiteren Media Showcase angekündigt.

Bereits im Juni hatte Jim Ryan, Global Sales & Marketing Chief bei Sony, angedeutet, dass das Unternehmen hinter der PlayStation 4 in diesem Jahr auch in Europa einige Ankündigungen machen werde. Im Vorjahr hatte Sony noch gamescom und Paris Games Week ausgelassen.

In diesem Jahr wird es schon vor der PlayStation Experience im Dezember frische Neuheiten von Sony geben – und zwar im Rahmen eines Media Showcase auf der Paris Games Week. In der französischen Hauptstadt sollen die Pforten am 30. Oktober 2017 ab 15:00 Uhr geöffnet werden; der eigentliche Start des Events ist für 17:00 Uhr Ortszeit geplant. Was Sony dort zeigen wird, bleibt abzuwarten, es dürfte sich aber die eine oder andere PS4-Neuankündigung darunter befinden.

Entsprechendes hatte Shuhei Yoshida, Chef der Sony Worldwide Studios, bereits zur E3 bekannntgegeben, als er zugab, dass man noch einige Dinge zurückgehalten habe. Auf diese werden wir also nicht bis zur PSX 2017 im Dezember warten müssen. Zuletzt war Sony im Jahr 2015 auf der Paris Games Week dabei und kündigte die beiden PS4-Spiele Detroit: Become Human von Quantic Dream sowie Gran Turismo Sport an.