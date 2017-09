Sony gibt sich in Kürze ebenfalls auf der Tokyo Game Show die Ehre und präsentiert dort weiter sein Line-up an aktuellen und kommenden Spielen. Zu diesen Titeln dürft ihr zahlreiche neue Trailer und Infos von der wichtigsten asiatischen Messe erwarten.

Die japanischen und asiatischen Niederlassungen von Sony Interactive Entertainment haben nun ihr Line-up für die diesjährige Tokyo Game Show bekannt gegeben. Dort werden wieder aktuelle PS4- und PSVR-Titel im Fokus stehen.

Wenn die TGS als wichtigste asiatische Messe am 21. September in Chiba in der Nähe der japanischen Hauptstadt ihre Tore öffnet, dann wird Sony folgende Titel zeigen:

PlayStation 4

Marvel vs. Capcom: Infinite

Monster Hunter World

Dynasty Warriors 9

Dissidia Final Fantasy NT

Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary

Yakuza Kiwami 2

Detroit: Become Human

Knack II

Gran Turismo Sport

Call of Duty: WWII

Earth Defense Force 5

Code Vein

Sword Art Online: Fatal Bullet

Taiko Drum Master: Drum Session!

Dragon Ball Fighterz

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom