Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Pressekonferenz von Sony auf der E3 geben. Jetzt ist das genaue Datum bekanntgegeben worden.

Sony wird auch in diesem Jahr wieder in Los Angeles seine Neuheiten auf der E3 vorstellen. Die Pressekonferenz hat jetzt ein genaues Datum erhalten. Wer sich die Veranstaltung von zuhause in Deutschland ansehen möchte, der muss am 13. Juni um 03.00 Uhr morgens einschalten. Details zu den Spielen gibt es bisher noch nicht. Man darf sich aber wie gewohnt auf Neuankündigungen und frisches Material zu kommenden Titeln freuen.

Die E3 findet vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt. Folgende Titel für Sonys Konsole wurden bereits seitens der Publisher mit einer Präsenz auf der Veranstaltung bestätigt:

Star Wars: Battlefront 2

Call of Duty: WWII

FIFA 18

Need for Speed

NBA LIVE 18

MADDEN NFL 18