Videospiele als Wertanlage sichern euch bestimmt nicht die Rente, aber einige Titel haben sich zu äußerst wertvollen Raritäten entwickelt. Sie wechseln in Auktionshäusern und im Internet zu astronomischen Preisen den Besitzer. Ob ihr mit einem heute gekauften Spiel einmal ein wahres Sammlerstück in Händen haltet, ist natürlich ungewiss, aber ihr solltet euch unbedingt mal in eurem Keller oder auf eurem Dachboden umsehen, ob ihr eines der nachfolgenden älteren Spiele besitzt, idealerweise in der Originalverpackung. Im Folgenden zeigen wir euch die wertvollsten Raritäten aus der Spielewelt. Sammlereditionen mit besonderen Goodies berücksichtigen wir in den meisten Fällen noch nicht einmal.

Sega Megadrive

Ecco The Dolphin Box Set (210 bis 1.300 Dollar)

Fast jeder kennt das deprimierende Unterwasserabenteuer des einsamen Delfins Ecco. Die meisten werden diese Seltenheit allerdings noch nie zu Gesicht bekommen haben. Laut einem alten Sega-Force-Magazin kooperierte Sega mit einem Londoner Aquarium, das einen echten Delfin namens Ecco beherbergte. Nur sehr wenige Einheiten des Boxsets wurden in einer Handvoll Läden verkauft. Auf Ebay geht das begehrte Paket für weit über 1.000 Dollar weg, was natürlich dem Höchstpreis im perfekten und vollständigen Zustand entspricht.

Genesis Blockbuster World Video Game Championships II (1.200 bis 2.500 Dollar)

Das Modul der Genesis Blockbuster World Video Game Championships II – durchatmen – wurde verwendet, um einige Spiele zu promoten. In diesem Fall handelt es sich um NBA Jam und Judge Dredd. Die Cartridge sollte eigentlich niemals in Umlauf gelangen. Gerüchten zufolge gibt es nur zwei Exemplare, die gelegentlich den Besitzer wechseln.

Tetris (3.000 bis 16.000 Dollar)

Ihr glaubt, ein nicht lizenziertes Tetris für das NES sei schwer zu finden? Versucht doch mal, das japanische Tetris fürs Megadrive in die Finger zu bekommen. Nachdem sich Nintendo die Exklusivrechte für seine Konsolen hatte sichern können, landete das Spiel nie in den Verkaufsregalen. Von etwa zehn Kopien ist bekannt, dass sie im Umlauf sind.