So wird Weihnachten zum Gamer-Fest

So viel Zeit ist nicht mehr, um noch Besorgungen für den heiligen Abend zu erledigen. Damit ihr in diesem Jahr nicht auf den letzten Drücker durch die Einkaufsläden dieser Welt irren müsst, haben wir euch einen kleinen Ratgeber zusammengestellt, in dem ihr viele verschiedene Geschenktipps für jede Sorte Gamer findet. Besonders toll: Man kann jeden einzelnen Artikel ganz bequem online bestellen und sich vor Weihnachten liefern lassen.

Haushalt

Die Mathe-Wanduhr

Die Mathe-Wanduhr ist vor allem für die Zahlenverrückten in eurem Freundes- oder Familienkreis geeignet. Anstatt einfach nur die Zahl anzuzeigen, findet sich eine (mehr oder weniger sinnvolle) Formel. Die Mathe-Uhr ist in jedem Fall ein Hingucker und sieht durch ihren Glasboden auch noch edel aus. Die richtige Mischung aus verspielt und nützlich.

Die Mathe-Wanduhr bei Amazon

Das Batman-Frühstücksset

Für Fans des dunklen Ritters empfehlen wir dieses Set, bestehend aus einem Batman-Eierbecher inklusive Maske und Cape sowie einem Toastschneider, der die Frühstückshäppchen als Batman-Logo ausstanzt. Natürlich gibt es diese Becher nicht nur im Superhelden-Design: Star-Wars-Fans können ihre Eier auch in R2-D2 warm halten.

Das Batman-Frühstücksset bei Amazon

Darth Vader und Storm Trooper Salz- und Pfefferstreuer

Wo wir gerade beim Thema Star Wars sind: Wieso nicht einfach Salz- und Pfefferstreuer verschenken? Die Miniaturausgaben eines Storm Troopers sowie von Darth Vader sind der Hingucker bei jedem Frühstück und auch noch praktisch. Glücklicherweise gibt es beide Streuer direkt im Set für kleines Geld.

Star-Wars Salz- und Pfefferstreuer bei Amazon

Disketten-Untersetzer

Irgendwann beginnt diese Zeit im Leben, wo man auf die Idee kommt, dass Untersetzer eine gute Idee sind. Solltet ihr bereits in diesem Lebensabschnitt angekommen sein oder beschenkt ihr jemanden zu Weihnachten, der langsam erwachsen wird, dann verschenkt doch die Floppy Coaster. Die ordentliche Portion Retro sorgt dafür, dass hässliche Getränkeränder auf dem Tisch erst gar nicht entstehen. Und eine schicke Deko auf dem Tisch sind sie obendrein.

Disketten-Untersetzer bei Amazon

Die Useless-Box

Eine Box ohne Sinn. Eignet sich nicht als Geschenk? Von wegen. Mit dem Bausatz bastelt ihr eine kleine Box, die sich immer wieder von alleine ausschaltet, sobald ihr sie anmacht. Schnell beginnt ein Kampf gegen die Maschine, der nicht gewonnen werden kann, aber dabei hilft, sich zu beschäftigen oder auf neue Ideen zu kommen. Wir haben selbst eine in der Redaktion und erwischen uns immer wieder dabei, wie wir sie anschalten.

Die Useless-Box bei Amazon