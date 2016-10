Pokémon GO, Overwatch & Dead by Daylight

Blizzard, Niantic und Co. sind bereits dabei, Kürbisse zu schnitzen, um ihre aktuellen Spiele mit unheimlichen Halloween-Utensilien auszustaffieren. Wenn ihr nicht auf die kommenden Horror-Highlights warten könnt und lieber jetzt schon schlottern wollt, solltet ihr den folgenden Spielen in den nächsten Tagen einen Besuch abstatten und Süßes in Empfang nehmen.

Pokémon GO – Geisterjagd

Seit Mittwoch, dem 26. Oktober, sehen Spieler der Erfolgs-App Pokémon GO schon überall Gespenster. Bis einschließlich Dienstag, den 1. November, tauchen spielintern vermehrt Geist- und Psycho-Pokémon auf. Besonders häufig geistern Traumato, Hypno, Zubat und Golbat herum, die dem Bildschirm aber ohnehin recht oft einen Besuch abstatten. Begehrter sind dagegen die gruseligen Gesellen Nebulak, Alpollo und Gengar. Gerade die Entwicklungen lassen sich nur sehr selten blicken und verschlingen Unmengen an Süßigkeiten, um sich zu entwickeln. Die spendiert Niantic im Aktionszeitraum ebenfalls in größeren Mengen. Das Pokémon-GO-Halloween-Event macht daher aus dem Entwicklungsschrecken ohne Ende ein Ende mit Schrecken.