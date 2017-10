Kurz vor dem Start der zweiten Staffel "Stranger Things" gibt es ein kostenloses Spiel zur Serie, das ganz im Retro-Look der 80er-Jahre daherkommt.

Am 27. Oktober hat das lange Warten ein Ende und die zweite Staffel von des Serienhits "Stranger Things" läuft an. Da die letzten Tage aber bekanntlich gefühlt am längsten dauern, gibt es jetzt Stranger Things: The Game kostenlos für Android und iOS zum Download und kommt gänzlich im Stil der 80er daher und lässt sich am ehesten noch mit Spielen wie The Legend of Zelda vergleichen. Und das beste: Das Mobile-Game ist nicht nur kostenlos, sondern verzichtet auch auf sämtliche In-App-Käufe.

Im Spiel sucht ihr mit den bekannten Charakteren Orte wie Mirkwood Forest, das geheime Labor und sogar Upside Down auf. Dabei gibt es haufenweise Inhalte, die ihr freischalten könnt, unter anderem auch einen Trailer zur Serie. Spielerisch erwartet euch eine Mischung aus Schießeinlagen, kleinen Rätseln und Geschicklichkeit. Richtig geil wird es, wenn ihr den Original-Soundtrack in einer 16-Bit-Version auf die Ohren bekommt.

Pünktlich zum Start der neuen Staffel wird es außerdem ein Update mit neuen Inhalten geben. Wie Stranger Things: The Game aussieht, könnt irh euch in dem unten eingefühgten Trailer ansehen.