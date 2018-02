Schnäppchenjäger mit einem Faible für Spieleklassiker kommen beim neuesten Humble Bundle mal wieder auf ihre Kosten. Für wenig Geld bekommt ihr nämlich reichlich klassischen Spielestoff an die Hand!

Mit dem Humble Classics Return Bundle gibt es mal wieder ein neues Schnäppchenangebot mit mehreren Spieletiteln. Dabei kommen vor allen Dingen Fans nostalgischer Titel und deren Comebacks auf ihre Kosten.

Für einen frei wählbaren Geldbetrag bekommt ihr demnach das Adventure Baphomets Fluch 5: The Serpent's Curse, Shadowrun Returns, Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure und Shadowrun: Dragonfall im Director's Cut. Zu Tesla Effect gibt es außerdem auch den Soundtrack obendrauf.

Schon die erste Stufe allein lohnt sich also bereits, für Rollenspiel-Anhänger wird es auf der zweiten Stufe aber noch deutlich interessanter. Wer mehr als den durchschnittlich bezahlen Betrag von aktuell 8,36 Dollar bzw. 6,78 Euro berappt, der erhält außerdem die Vollversionen von Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition, Wasteland 2: Director's Cut (plus Soundtrack), Age of Wonders 3 und Xenonauts.

Zu guter letzt gibt es auf der dritten Stufe zum Fixpreis von 15 Dollar bzw. 12,16 Euro die gelungenen Titel Torment: Tides of Numenera und Dreamfall Chapters: The Final Cut Edition. Reichlich Spielestoff also, den ihr euch noch etwas mehr als 13 Tage lang sichern könnt. Ihr habt also im Zweifel auch noch einige Bedenkzeit, ob ihr zuschlagen wollt oder nicht.