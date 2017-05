Schnäppchenjäger mit einem Faible für Indie-Titel sollten die Ohren spitzen, denn derzeit gibt es mal wieder ein passendes Angebot bei Humble Bundle.

Das neue Humble tinyBuild Bundle richtet sich an Fans von Indie-Titeln unter euch, die in Sachen Genre flexibel sind. Enthalten sind nämlich zahlreiche Titel von Publisher tinyBuild.

Für einen frei wählbaren Preis erhaltet ihr vom kleineren, digitalen Indie-Publisher die Titel Divide By Sheep, Road to Ballhalla, No Time to Explain Remastered und SpeedRunnders. Zudem bekommt ihr für eine Registrierung auch den Alpha-Zugang zu Party Hard 2 spendiert.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 7,58 Dollar berappt, der erhält außerdem die Vollversionen von Party Hard, The Final Station, ClusterTruck, Guts and Glory sowie Punch Club Deluxe. Zum Fixpreis von 15 Dollar erwarten euch der DLC "The Only Traitor" zu The Final Station sowie Streets of Rogue. Für 40 Dollar lässt sich zudem Hello Neighbor mit einigen Goodies vorbestellen.